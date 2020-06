Lariano – AGGIORNAMENTO SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA direttamente dal Sindaco:

Cari cittadini,

dai dati estratti dalla piattaforma online della Asl Roma 6, la situazione dei contagi e degli isolamenti domiciliari registrati sul nostro territorio fino ad oggi, 11 giugno 2020, risulta la seguente:

👉 CASI POSITIVI AL COVID-19

▪️3 (tre) sono i casi attualmente positivi al test Covid-19, di cui due ricoverati ed uno in isolamento presso il proprio domicilio.

Rispetto all’ultimo aggiornamento fornito registriamo un aumento di quattro guariti e il decesso di due anziane di 83 e 96 anni, entrambe ospiti presso case di riposo.

In sintesi, dei tre casi attualmente positivi, due riguardano anziani domiciliati presso comunità alloggio e uno riguarda un operatore sanitario.

Agli attuali casi positivi si aggiungono 34 guariti e 11 deceduti, per un totale di 48 contagi registrati dall’inizio dell’epidemia.

👉 ISOLAMENTI PRECAUZIONALI

▪️5 (cinque) sono i soggetti non positivi sottoposti alla misura preventiva in ambito domiciliare, sia obbligatoria sia volontaria, per i quali la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute, per ragioni di sicurezza e sanità pubblica.

Potrete seguire l’evoluzione della situazione nella tabella riportata in fondo a questa comunicazione, che verrà aggiornata esclusivamente con i dati forniti dall’autorità sanitaria.

Rinnovo la raccomandazione a tutta la cittadinanza di utilizzare responsabilità e buon senso negli spostamenti e di osservare scrupolosamente le prescrizioni emanate dalle istituzioni governative.

Continueremo a tenervi informati.

Il Sindaco

Maurizio Caliciotti