Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un cittadino romeno di 32 anni, nullafacente e con precedenti, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con le accuse di evasione e minaccia a Pubblico Ufficiale.

I fatti

L’uomo, senza giustificato motivo, è uscito dalla propria abitazione, di via Rocca Cencia, per raggiungere un bar della zona. I militari poco dopo sono intervenuti nell’esercizio commerciale poiché il 32enne era intento ad arrecare disturbo. Durante le fasi di identificazione e dell’arresto, l’evaso ha minacciato di morte i militari, ma è stato poi ammanettato e condotto in caserma.

Dopo l’arresto è stato trattenuto in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Foto di repertorio