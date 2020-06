Oggi è un giorno storico per gli appassionati di videogames. Sarà infatti presentata alle 22:00 italiane la nuova PS5. O meglio, non sarà proprio così. Scopriamo insieme come fare per vedere la diretta streaming della presentazione e tutte le info in merito.

Presentazione Playstation 5: stasera mostrati i primi giochi. A che ora e dove vedere la diretta streaming

Come detto, stasera non sarà propriamente mostrata la nuova console di casa Sony, che uscirà presumibilmente a dicembre 2020, a distanza di circa 7 anni dalla PS4. Infatti, non sarà mostrato l’hardware, ma soltanto (si fa per dire) dei video di gameplay (almeno si spera) dei primi giochi che usciranno per la PS5. L’attesa è molta e l’hype è aumentato ancora di più se si pensa che l’evento doveva tenersi una settimana fa, ma è stato rimandato per i disordini avvenuti negli Stati Uniti e per il fatto che Microsoft con la sua Xbox ha già mostrato di sé più di qualcosa della sua nuova console.

Come detto, l’orario italiano di inizio presentazione PS5 è programmato alle 22:00. Per vederla le possibilità sono molteplici. Si può infatti seguirla tramite i massimi siti di gaming italiani (o esteri) specializzati nel settore, seguirla tramite la mediazione dei più noti Youtubers, oppure, semplicemente, “sintonizzandosi” sul canale ufficiale di Playstation Italia. Ancora non è chiaro quali saranno i primi titoli che verranno presentati questa sera, ma probabilmente non saranno giochi “di primo piano”. Al momento, per quanto riguarda l’hardware, sappiamo molto sull’innovativo joypad.

Quanto costerà la PS5?

Stando alle prime indiscrezioni (che potrebbero essere presto smentite), il prezzo per il mercato europeo al momento dell’uscita dovrebbe essere abbastanza alto: circa 699 euro. Si attendono ancora conferme ufficiali, anche perché difficilmente al Day One le vendite potrebbero essere così alte come ci si attende, se il prezzo sarà confermato. Per ora si tratta solamente di rumors.