Fiuggi, morto un uomo di 77 anni a causa del coronavirus

L’ultimo bollettino diramato dalle Asl e dalle Aziende Ospedaliere del Lazio ha riportato due casi positivi al coronavirus nella zona della Ciociaria e un decesso.

Fiuggi, muore 77enne a causa del coronavirus

Si tratta di un uomo di 77 anni e si chiamava Gianfranco Ludovici, poeta dialettale, morto a causa del coronavirus.

Poeta dialettale, in arte “Cibelli”, ha scritto, nel corso della sua carriera, raccolte di poesie in italiano e in dialetto fiuggino, come “I momenti della vita” (1991); “In attesa di… te” (1993); “L’eremo” (2013) e “Dal colle all’eremo” (2014).

Da tempo, Ludovici, era ricoverato al San Raffaele di Cassino e, negli ultimi tempi, era stato portato a Frosinone presso l’Ospedale Spallanzani.