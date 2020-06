Concorso Comune di Roma 2020: 1512 posti di lavoro. Ecco i dettagli

È ai ranghi di partenza il concorso del Comune di Roma per l’assunzione di 1512 persone. Andiamo a vedere, nel dettaglio, tutto quello che c’è da sapere.

Concorso Comune di Roma 2020: modalità di svolgimento e quando verrà fatto

Ancora non si ha una data precisa. Secondo quanto trapela sembrerebbe che il bando dovrebbe essere pubblicato tra fine giugno e inizio luglio 2020. Come già detto in precedenza, i posti a disposizione sono 1512 e sono suddivisi in:

– 32 dirigenti amministrativi;

– 10 dirigenti tecnici;

– 20 funzionari avvocati;

– 100 funzionari amministrativi;

– 80 funzionari dei servizi educativi;

– 80 funzionari dei servizi tecnici;

– 140 assistenti sociali;

– 250 istruttori amministrativi;

– 100 istruttori dei servizi informatici e telematici;

– 200 istruttori tecnici delle costruzioni, ambiente e territorio;

– 500 istruttori di polizia locale.

Per partecipare al concorso e per i diversi profili istruttori basterà avere il diploma di maturità, per tutti gli altri invece bisognerà possedere la laurea la quale, al momento della pubblicazione, verrà specificata all’interno del bando.

Le prove da sostenere

Le prove da sostenere saranno diverse: ci sarà una preselettiva, una prova scritta ( entrambe dovrebbero essere sostenute con la modalità informatica) e una prova orale (che potrà essere in videoconferenza).

Quando si potrà inoltrare la domanda di partecipazione al bando

Dopo la pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale attraverso la pagina ufficiale dei concorsi Comune di Roma.