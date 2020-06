Toner per stampanti, quali acquistare? Una scelta spesso amletica, frutto di una proposta sul mercato che, nel corso degli anni, si è fatta articolata e ricca di varianti. Prima di tutto partiamo da una definizione: un toner è uno strumento per stampare, componente della stampante, in materiale plastico e sotto forma di polvere sottile.

Una differenza fondamentale rispetto alle vecchie cartucce, quelle usate nelle stampanti a getto di inchiostro; i toner sono usati invece nelle moderne stampanti laser e non contengono inchiostro liquido, quindi non presentano il rischio che questo si secchi con il passare del tempo.

Ecco quindi la prima caratteristica del toner che lo differenzia dalle tradizionali cartucce: il materiale in cui è realizzato. Si parla di polvere e può essere impiegato solo nelle moderne stampanti laser.

Scelta del toner adatto

Quando si acquista un toner è fondamentale prestare particolare attenzione ad alcuni parametri, soprattutto in termini di qualità della stampa finale. Sul mercato esistono tra l’altro tantissime tipologie di toner per le stampanti, che possono essere suddivise principalmente in tre macro aree:

toner originali;

toner compatibili;

toner rigenerati.

Si parla sempre di prodotti validi, ad influire sulla scelta è anche un discorso economico, visto che i toner compatibili avranno certamente un costo inferiore rispetto a quelli originali. Importante nel caso di toner compatibile è accertarsi della sua provenienza, oltre che della sua totale compatibilità con la marca di stampante che si possiede.

Per quanto riguarda la qualità cui si faceva riferimento, da valutare il cosiddetto grado di pigmentazione del toner. Che dovrà ovviamente essere adeguato alla stampante, per far si che quest’ultima duri più a lungo nel tempo.

Svantaggi dei toner: costi e sostanze dannose

Se la stampa con toner è più precisa e se questa tecnologia garantisce un maggior numero di stampe nel tempo rispetto alle cartucce tradizionali, tra i punti di contro va ricordato il costo. Che ovviamente, parlando di toner, è un po’ più alto se paragonato alle cartucce ad inchiostro. Altro aspetto spesso evidenziato come problema, la consistenza delle polveri dei toner, che secondo diversi studi potrebbe generare, a lungo andare, problematiche a livello di salute.

Non a caso anche parlando di impatto ambientale il toner può avere effetti molto più evidenti per ovviare ai quali si tende a far proseguire il ciclo di vita di un toner anche dopo il suo esaurimento, mediante smaltimento, ricarica o rigenerazione.