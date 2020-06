Un agente della Polizia Locale di Guidonia è risultato positivo al coronavirus. L’Asl Roma 5 ha predisposto tamponi a tutti gli agenti, e in via precauzionale, a tutti i dipendenti pubblici che lavorano a contatto con il pubblico

La nota dell’Amministrazione comunale di Guidonia

A seguito del caso positivo al Covid 19 dell’Agente della Polizia Locale ci siamo subito attivati per gestire questa nuova situazione emergenziale. Di concerto con l’Asl Roma 5 abbiamo predisposto, infatti, che vengano effettuati i tamponi a tutti gli agenti, e in via precauzionale, a tutti i dipendenti pubblici che lavorano a contatto con il pubblico.

Stiamo, inoltre, predisponendo di concerto con l’Assessore al Personale Andrea Saladino in via precauzionale la temporanea sospensione degli uffici aperti al pubblico per espletare le funzioni di controllo. Ancora di più ora il mio ringraziamento va alla Polizia Municipale che, anche in questo momento reso ancora più difficile, sta portando avanti egregiamente il proprio lavoro