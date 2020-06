Roma, Esquilino – Commette una rapina e ne tenta una seconda nel giro di pochi minuti. Arrestato dalla Polizia di Stato un gambiano di 28 anni.

Esquilino, rapine e violenza

E’ circa l’una di notte di ieri quando, in via Turati, uno straniero dopo aver minacciato e picchiato una donna cubana di 44 anni le ha sottratto la borsa fuggendo in via direzione di via Giolitti.

Qui, non contento, ha minacciato un senza fissa dimora 30enne del Gambia provando a strappargli due collanine d’oro. Mentre stava tentando questa seconda rapina però, il gambiano di 28 anni è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale ed Esquilino.

La prima vittima, trasportata in ospedale, è stata medicata e giudicata guaribile con 3 giorni di prognosi.

Per il 28enne invece si sono aperte le porte di Regina Coeli. Dovrà rispondere di tentata rapina e lesioni personali.

FOTO DI REPERTORIO