Ciampino (RM) – Fuoriuscita di un geyser di circa 3 metri in Via Ventotene durante degli scavi.

Scavi a Ciampino, fuoriesce un geyser

Dalle ore 17.05 circa presso il comune di Ciampino, in Via Ventotene, alcune squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo a seguito di una fuoriuscita di gas d’acqua (geyser) con forte odore solforoso, il cui getto raggiunge un’altezza di circa 3 metri.

Tale situazione è scaturita mentre si eseguivano degli scavi per la realizzazione di un pozzo artesiano. Sul posto è presente la squadra VVF di Marino (15A) supportata dal CRRC e la 1B. Tale situazione ha creato non pochi disagi alle abitazioni limitrofe, che hanno portato ad allontanare dalle proprie abitazioni alcuni residenti di Via Giannutri e alcuni tra quelli della stessa Via Ventotene.

Attualmente risultano essere 22 i nuclei familiari allontanati dalle proprie abitazioni.

Presenti sul posto anche la ASl di competenza RM6, l’INGV, la Polizia Locale del Comune di Ciampino per quanto di loro competenza.