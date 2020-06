A Morolo, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per “evasione” e sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art.192 C.d.S., un 33enne residente nella provincia frusinate, già censito per reati contro la persona ed il patrimonio.

I fatti

La vicenda risale allo scorso 21 maggio quando il predetto, alla guida della propria autovettura, non ottemperava all’alt imposto dai militari dandosi alla fuga.

I successivi accertamenti effettuati hanno consentito di identificare il predetto quale autore della vicenda che risultava altresì essere sottoposto, per vari reati, al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, dalla quale si era allontanato arbitrariamente.