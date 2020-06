A Veroli , i militari del NORM della Compagnia di Alatri, nel corso di un servizio perlustrativo hanno deferito in stato di libertà per “rifiuto di sottoposti ad accertamenti del tasso alcolemico”, un 39enne, cittadino rumeno, residente a Veroli, già censito per reati contro il patrimonio e per guida sotto l’effetto di alcol.

Il predetto, controllato alla guida di autovettura, manifestava chiari sintomi di alterazione psicofisica dovuti all’assunzione di sostanze alcoliche, rifiutava di sottoporsi ai previsti accertamenti.

Foto di repertorio