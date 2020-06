#RinasciAnzio: la Giunta De Angelis ha approvato la delibera per l’indirizzo di gestione delle spiagge libere. Ingresso controllato e contingentato, tramite APP, lungo i 500 metri di spiaggia a ridosso della Villa di Nerone. Vigilanza privata, Polizia Locale e Protezione Civile controlleranno la costa anziate. Il Sindaco de Angelis: “Postazioni di salvamento, mastelli per la differenziata, pulizia delle spiagge e monitoraggio della costa, anche durante le ore notturne”

Ad Anzio, unica Città di mare del litorale romano ad aver conquistato la Bandiera Blu e la Bandiera Verde 2020, per oltre cinquecento metri lineari dei due tratti di arenile, a nord ed a sud dell’Arco Muto, a ridosso dell’area archeologica della Villa di Nerone, in previsione dell’importante affluenza turistica, l’accesso in spiaggia sarà contingentato e sottoposto al rigido controllo di un apposito servizio di vigilanza. Tramite una specifica APP, inoltre, chi sceglierà di prendere il sole e di fare il bagno nel tratto di costa tanto caro all’Imperatore Nerone, potrà prenotare, ventiquattrore prima, il proprio posto in riva al mare.

E’ una delle novità più significative della delibera, finalizzata alla gestione delle spiagge libere di Anzio, approvata questa mattina dall’Amministrazione De Angelis.

“Nei prossimi giorni, espletate le procedure di legge, in tutte le spiagge libere del nostro litorale, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – saranno posizionati i mastelli per la raccolta differenziata, con un servizio continuo di pulizia. Inoltre, lungo tratti di costa particolarmente sensibili, nel rispetto di quanto previsto dall’Autorità Marittima, saranno operative diverse postazioni di salvamento. Lungo la spiaggia dell’Arco Muto, per evitare assembramenti e per tutelare un’area di grande pregio storico, l’accesso sarà costantemente monitorato da una società di vigilanza che, anche durante l’orario notturno, – conclude il Sindaco De Angelis – sorveglierà l’intera costa anziate, nel rispetto dell’ordinanza vigente, che vieta l’accesso dalle ore 21.30 e alle ore 7.00″.

La Polizia Locale, in collaborazione con la Protezione Civile, verificherà eventuali assembramenti ed il rispetto delle norme anti covid. Il tratto di spiaggia tra gli stabilimenti La Playa e La Scialuppa 2, che vanta una scalinata dedicata, è stato adibito agli animali da compagnia. Invece, a Lido dei Pini, tra il depuratore ed il Consorzio Lido dei Gigli, sarà possibile praticare le attività sportive acquatiche come windsurf, surf da onda e kitesurf.