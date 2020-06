Alatri, inosservanza alla sorveglianza speciale: nei guai 31enne del luogo

Ad Alatri , i militari del NORM della locale Compagnia, hanno deferito in stato di libertà per “inosservanza degli obblighi imposti con la misura della Sorveglianza Speciale”, un 31enne del luogo, già censito per “resistenza e lesioni a P.U., violazione degli obblighi e lesioni personali aggravate”.

Il predetto, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel Comune di Alatri e di rincasare alle ore 21, a seguito del controllo da parte dei militari operanti, effettuato alle ore 22 circa, inosservante dell’obbligo a lui imposto, non è stato trovato in casa e pertanto deferito in stato di libertà.