Da mercoledì 10 giugno al via i test sierologici su richiesta per i cittadini della ASL Roma 5, presso i Distretti di Tivoli e Colleferro.

La prenotazione potrà essere effettuata telefonicamente, il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ai seguenti numeri:

– Tivoli: 0774704791

– Colleferro: 0697097568

Per l’accesso al test sarà necessaria prescrizione medica su ricettario bianco. Il costo è pari al ticket regionale comprensivo di tariffa prelievo, per un totale di € 15,23.

I test saranno effettuati il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

In caso di responso positivo il cittadino verrà indirizzato al Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, al fine della tempestiva esecuzione del tampone naso-faringeo (gratuito dietro presentazione di impegnativa del MMG/PLS).

