Ampliamento discarica di Roccasecca, il TAR boccia la proposta della Regione

Anni di lotte e di battaglie per un territorio sempre più sommerso dai rifiuti della Capitale. Ora, finalmente, una vittoria per Roccasecca (FR) e il basso Lazio. Il TAR ha bocciato la proposta della Regione Lazio che prevedeva l’ampliamento con il 5° bacino della discarica di Roccasecca, sita in zona Cerreto.

La gioia del territorio la troviamo sintetizzata nelle parole tratte dal post Facebook del Sindaco Giuseppe Sacco: “Cari cittadini, il Tar del Lazio, con sentenza N.202 dell’8 giugno 2020 ha accolto il ricorso del Comune di Roccasecca contro la Regione Lazio ed ha annullato la V.I.A. del V bacino della discarica.

Roccasecca ha vinto. Per il Tar del Lazio non esiste alcun V bacino; a questo punto ci aspettiamo che le istituzioni comprendano una volta per tutte che questo territorio ha già dato e che le soluzioni vanno cercate altrove.”

L’ampliamento della discarica di Cerreto, gestita dalla Mad srl, è risultato, quindi, in contrasto con diversi piani territoriali, paesaggistici ed urbanistici, a differenza di quanto affermava la Regione Lazio che aveva espresso giudizio di compatibilità ambientale.

Diversi erano anche i comuni limitrofi che si erano dichiarati contrari all’ampliamento della discarica.

Ora la Regione Lazio, assieme alla Sindaca di Roma, avrà il compito di trovare un sito alternativo per i rifiuti indifferenziati della Capitale e della Provincia di Roma.

FOTO DI REPERTORIO