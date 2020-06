Tor Sapienza, ritrovato il corpo di un uomo tra i cespugli: è mistero

Verso le ore 14:00 di oggi, lunedì 8 giugno 2020, in via Renato Birolli, zona Tor Sapienza a Roma, sarebbe stato ritrovato il corpo di un uomo in evidente stato di decomposizione.

Tor Sapienza, ritrovato il corpo di un uomo

L’identità al momento sarebbe sconosciuta. Ritrovamento shock nella zona di Tor Sapienza, a Roma, più precisamente in via Renato Birolli, a pochi passi dallo stabilimento della birra Peroni. Stando a quanto trapela dalle prime informazioni, sarebbe stato ritrovato il corpo privo di vita di un uomo in mezzo a dei cespugli.

Il corpo della vittima sarebbe stato rintracciato da un passante che, notando lo stato avanzato di decomposizione, avrebbe subito allertato le autorità competenti.

Sul posto sarebbero giunti gli agenti del commissariato Prenestino e della polizia scientifica, che hanno transennato la zona.

Resterebbero tutte da capire quindi le cause del decesso dell’uomo e, sul caso, si sarebbero mossi gli agenti delle Forze dell’Ordine.

Vedremo se, nelle prossime ore, si avranno maggiori dettagli.