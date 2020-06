Tanti i disagi a causa del maltempo nella zona della Ciociaria. Ad essere maggiormente colpiti sono stati i paesi di Veroli, Alatri, Supino e Patrica.

Ciociaria, maltempo: disagi in varie zone

Nella giornata di oggi, lunedì 8 giugno 2020, si registrano diversi disagi in varie zone della Ciociaria a causa del maltempo.

A Supino, ad esempio, è crollata una parte della strada di via Farneto ed il tratto è stato tempestivamente chiuso da parte delle autorità competenti. Non solo, anche sulla via Morolense si sono registrati diversi allagamenti che hanno creato più di qualche problematica agli automobilisti in transito.

A San Giorgio a Liri, invece, in località Petrose, è crollato un ponte.