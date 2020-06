Ritrovamento shock a Castel Gandolfo. Un uomo di quasi 50 anni sarebbe stato ritrovato senza vita in una pozza di sangue.

Castel Gandolfo, ritrovato senza vita il corpo di un 50enne

Avrebbe compiuto 50 anni a breve e invece, ieri, la scoperta shock. L’evento tragico sarebbe avvenuto a Castel Gandolfo, in via Colle Picchione, all’interno di un appartamento. Stando a quanto trapela dalle prime informazioni, sembrerebbe che il corpo di un uomo sia stato ritrovato senza vita e in mezzo ad una pozza di sangue.

Sul posto, una volta allertati, sarebbero subito intervenute le Forze dell’Ordine accompagnati dalla Scientifica per effettuare i classici rilievi.

Le ipotesi

Al momento le ipotesi sarebbero tutte da verificare. Secondo le prime e sommarie informazioni, sembrerebbe che sul polso dell’uomo siano stati ritrovati dei segni provocati, forse, in maniera autonoma. Proprio per questo l’ipotesi al momento più accreditata sarebbe legata al suicidio.

La salma sarebbe stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita presso il Policlinico di Tor Vergata per ulteriori esami.