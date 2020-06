Acilia, incendio in una palazzina: intervenuti i vigili del fuoco

Alle ore 08.30 circa del 7 Giugno 2020, squadre del Comando di Roma sono intervenute nel Comune di Roma in Via Serafino da Gorizia.

I fatti

I vigili del fuoco sono intervenuti per incendio in abitazione posta al piano rialzato di una palazzina di quattro piani fuori terra. Sul posto una Squadra VVF, un’Autoscala VVF, un’Autobotte VVF. Il personale VVF, prontamente intervenuto provvedeva a spegnere l’incendio tra il salone e l’angolo cottura evitando così il propagarsi delle fiamme in altre stanze.

Durante l’operazione di spegnimento la proprietaria era uscita da sola e si trovava assistita dal personale medico del 118, che provvedeva a trasportarla in ospedale. L’appartamento al momento è inagibile per il denso fumo nero che si è sviluppato all’interno.