Incidente sulla Nettunense: lunghe code verso Anzio

Intorno alle ore 12.30 della giornata odierna, domenica 7 giugno 2020, si è verificato un brutto incidente lungo la via Nettunense, SR2017, all’incrocio tra Via del Commercio e Via del Genio Civile.

Per cause ancora da precisare, due veicoli si sono scontrati, ostruendo gran parte della carreggiata e richiedendo l’arrivo dei soccorsi. Immediatamente si sono create lunghe code in direzione Anzio, complice anche la giornata festiva che ha visto un incremento del traffico in direzione mare.

Ancora da accertare l’eventuale presenza di feriti: al momento, fortunatamente, non risulta ferita in modo grave nessuna persona.

AGGIORNAMENTO ORE 13.15

L’incidente è stato appena risolto e il traffico sta lentamente tornando verso la normalità