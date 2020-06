Fase 3 ormai nel vivo e ritorno della pioggia. Non si sarebbe potuto scegliere un copione migliore per sviluppare la trama di questa strana estate caratterizzata da un lento ritorno alla normalità post emergenza Covid. Dopo un maggio sostanzialmente all’insegna del bel tempo, ecco che l’inizio di giugno ha cominciato a regalarci quelle piogge a lungo attese e mai arrivate. Una condizione che, con tutta probabilità, durerà anche nei giorni a seguire e condizionerà inevitabilmente i progetti di tutti gli esercenti che avrebbero voluto sfruttare anche gli spazi all’esterno dei propri locali per aumentare il flusso della propria attività. L’inizio della prossima settimana partirà sotto il segno di un tempo decisamente piovoso nelle province di Roma e Frosinone, con nuvole e pioggia che caratterizzeranno le giornate di lunedì 8 e martedì 9 giugno 2020. Previste anche forti raffiche di vento a rendere il quadro generale decisamente “invernale”.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 giugno 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 8 giugno:

Notte: Nubi sparse con pioggia debole

Mattina: Molto nuvoloso con piogge e temporali

Pomeriggio: Coperto con pioviggini

Sera: Nuvoloso o molto nuvoloso

Temperatura prevista: min 20° C; max 25° C. Venti: forti con raffiche

Martedì 9 giugno:

Notte: Nuvoloso o molto nuvoloso

Mattina: Nuvoloso con locali aperture

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 20° C; max 26° C. Venti: media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 8 giugno:

Notte: Coperto con pioggia debole

Mattina: Coperto con pioggia debole

Pomeriggio: Nubi irregolari con possibile temporale

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 16° C; max 22° C. Venti: media intensità

Martedì 9 giugno:

Notte: Nuvoloso con locali aperture

Mattina: Nuvoloso con locali aperture

Pomeriggio: Nubi irregolari con possibile temporale

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 14° C; max 24° C. Venti: debole/media intensità