A1, tragedia tra Arezzo e Monte San Savino: 4 morti tra cui 2 bambini

Sulla A1 Milano-Napoli, poco prima delle 17:30, è stato riaperto il tratto tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma, precedentemente chiuso a causa di un incidente tra un mezzo pesante e due leggeri, avvenuto al km 360.

A1, tragico incidente: perdono la vita due bambini

Appena ricevuto il via libera alla rimozione dei mezzi, gli addetti della direzione di tronco di Autostrade per l’Italia hanno provveduto alle operazione necessarie per liberare le corsie interessate nell’incidente. Le attività si sono chiuse in anticipo sui tempi previsti, consentendo di riaprire regolarmente alla circolazione le corsie senza la necessità di attivare lo scambio di carreggiata preventivamente organizzato per far defluire i veicoli in accodamento.

Sul luogo dell’evento si circola su entrambe le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda verso Roma e 5 Km verso Firenze. Agli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la viabilità ordinaria verso Siena, quindi immettersi sulla Siena-Perugia per raggiungere il casello autostradale di Valdichiana dove rientrare in autostrada verso Roma.