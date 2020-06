A Piedimonte San Germano , i militari della locale Stazione, nel corso di predisposto servizio per il controllo del territorio teso alla prevenzione di reati contro il patrimonio, in due distinti interventi, hanno intercettato e controllato complessivamente 4 soggetti, tutti residenti nell’hinterland napoletano e già censiti per reati contro il patrimonio ed altro, che si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi di autovetture parcheggiate nel piazzale antistante un noto centro commerciale del luogo.

Ecco cosa è successo

A carico degli stessi, che non erano in grado di fornire valida giustificazione circa la loro presenta in quel centro, ricorrendo i presupposti di legge, è stata avanzata la proposta per l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di Piedimonte San Germano per anni 3.