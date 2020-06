Nella giornata odierna, a Pontecorvo, i militari della locale Stazione Carabinieri deferivano in stato di libertà un 61enne, per il reato di “truffa ai danni della Pubblica Amministrazione”.

Ecco cosa è successo

Gli operanti, nell’ambito di una predisposta attività investigativa, basata su servizi di osservazione, controllo e pedinamento, finalizzata alla verifica sull’assenteismo nell’ambito degli uffici del Comune di Pontecorvo, accertavano che il prevenuto, impiegato presso quella Amministrazione, nei giorni scorsi dopo aver timbrato il cartellino marcatempo si allontanava dal posto di lavoro per recarsi con la moglie a far spesa in alcune attività commerciali locali.

Foto di repertorio.