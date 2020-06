Tragedia ad Ostia Nuova dove un operaio di 59 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro. È accaduto nel pomeriggio di ieri, 3 giungo 2020, in via Umberto Grosso. A quanto si apprende l’uomo stava lavorando alla manutenzione della facciata di una palazzina, quando è caduto dall’impalcatura.

Morto sul lavoro a Ostia. Paolo Capone, Leader UGL “Basta a queste stragi silenziose. Necessaria maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro”

“Ennesimo incidente mortale sul posto di lavoro. L’UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia dell’operaio di 59 anni, morto cadendo da un’impalcatura a Ostia, sul litorale di Roma.

Una tragedia inaccettabile per cui è necessario implementare una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, più formazione e controlli, soprattutto laddove si svolgono mansioni a rischio infortuni. L’UGL è in tour con la manifestazione ‘Lavorare per Vivere’ volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno delle ‘morti bianche’.

Non si può continuare a morire con una tale facilità, dobbiamo dire basta a queste stragi silenziose e continue”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio caduto da un’impalcatura alta 10 metri in un cantiere a Ostia.

Foto di repertorio