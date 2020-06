Sulla SP28 Trevi Filettino sono in corso dei lavori stradali. Strada momentaneamente chiusa al traffico tra il km 4+700 ed il Km 7+650.

SP28 Trevi Filettino, strada chiusa per lavori

Questa mattina, 4 giugno 2020, sono in corso dei lavori sulla SP28 Trevi Filettino a cura di Astral Spa. Il personale potrebbe trovarsi in strada, di conseguenza si raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza per permettere agli addetti di procedere in sicurezza.

Inoltre è necessario seguire le indicazioni stradali e le deviazioni attive sul posto. La notizia è stata data da Astral Infomobilità tramite i canali social del portale.