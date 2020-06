Alatri, sospensione del flusso idrico venerdì 5 giugno: le zone interessate

“Acea Ato 5 comunica che, per mancata tensione in arrivo da parte del fornitore esterno presso l’impianto Pozzo Basciano, venerdì 5 giugno dalle ore 12:00 alle 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Alatri. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

località Verolana;

località Pignano;

località Basciano;

località Sant’Emidio;

località Mole Bisleti;

parte di via Laguccio;

zone limitrofe.

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi”.

Foto di repertorio