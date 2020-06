A distanza di qualche giorno dalla sua scomparsa le Presidente della Proloco Emanuela Gagliarducci rivolge una lettera di commiato e di affettuoso ricordo a Giuseppe Cerbara.

La lettera dedicata a Giuseppe “Peppe” Cerbara

‘A Peppe Cerbara, 30 maggio 2020

Oggi, Peppe, siamo venuti a salutarti.

Socio da lunga data, persona buona, taciturna, non hai fatto mai mancare la tua disponibilità a sostenere la nostra Associazione con la presenza attiva fatta di lavoro artigiano e di sostegno a proseguire nel raggiungimento di scopi faticosi, ambiziosi, impegnativi.

Quando la Proloco in questi anni si è trovata a dover affrontare con coraggio e determinazione le tante difficoltà, spesso costruite a misura, tu con la tua compagna di vita, ci siete sempre stati a sostenerci e darci coraggio.

Una presenza discreta ma affidabile che non hai mai fatto mancare neanche quando impegni familiari vi hanno portato lontano.

Passeggiando nelle sale espositive del nostro Museo, gli oggetti che ci parlano del tuo lavoro di volontario artigiano-falegname, sono tanti. Tu con certosina opera di riutilizzo e riciclo hai creato tavoli, panche, basamenti e pannelli per l’allestimento dell’esposizione. Hai costruito piccoli giocattoli in legno per i nostri mercatini, scatole a scompartimenti per la sagra, per riporre chiodi, per esporre cartoline e bochures.

Tante cose ci parlano della tua ingegnosità, del tuo impegno di volontario del tuo senso civico, del tuo impegno politico locale e nazionale sempre garantito senza se e senza ma, della tua onestà, della tua disponibilità.

Per questo voglio salutarti con queste parole: “non è importante dove si sta, è importante il segno che la nostra presenza lascia nella rete di relazioni costruite nel corso degli anni”. Ciao Peppe.

Emanuela Gagliarducci, presidente associazione Proloco Gavignano’