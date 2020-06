Prosegue il trend dei cali a Fiumicino. Difatti, secondo quanto riferito dal Sindaco Esterino Montino, gli attualmente positivi sono 7.

Le parole del Sindaco di Fiumicino

“Il nuovo aggiornamento sui contagi che mi ha trasmesso poco fa la Asl Rm3 è molto incoraggiante”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Scendono infatti da 9 a 7 le persone positive – spiega – e da 13 a 6 quelle in sorveglianza attiva. Prosegue dunque il trend in discesa, con numeri a una sola cifra, dimostrazione che i cittadini e le cittadine di Fiumicino si stanno comportando bene e si stanno dimostrando rispettosi di tutte le misure di distanziamento e prevenzione da nuovi contagi”.

“Tuttavia è proprio questo il momento in cui non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia – conclude Montino –. Perciò invito tutti, in particolare i nostri giovani, a continuare ad evitare assembramenti, feste, raggruppamenti, soprattutto in piazze, parchi o spiagge. Facciamo in modo che il nostro, nel giro di pochi giorni, possa fregiarsi del titolo di Comune Covid-Free, mantenendo nel tempo questo status quo”.