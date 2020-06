Roma, GRA – code per incidente tra Colombo e Via del Mare.

La situazione sul GRA di Roma

Sull’A90 Grande Raccordo Anulare code per incidente tra Colombo e Via Del Mare in carreggiata interna.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, ma gli operatori del soccorso stradale sono sul luogo del sinistro per rimuoverlo e per assicurare una viabilità in sicurezza.

Lo comunica Astral Infomobilità sul suo account Twitter.

Si raccomanda di moderare la velocità e di guidare con prudenza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

FOTO DI REPERTORIO