Chiusa per una notte l’immissione dal G.R.A. sulla Diramazione Roma Sud dell’A1 Milano-Napoli.

Per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno, per chi proviene dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), sia dalla carreggiata interna (provenienza Casilina), sia dalla carreggiata esterna (provenienza Tuscolana-Appia), saranno chiuse le rampe di immissione sulla Diramazione Roma sud D19 della A1 Milano-Napoli.

In alternativa

In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Romanina, percorrere Via Vittorio Ragusa, Via di Passo Lombardo con rientro sulla Diramazione Roma sud dallo svincolo di Torrenova.

