Questa mattina la Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta in via Del Frantoio, nel quartiere Tiburtino III, periferia est di Roma, dove decine di persone avevano occupato il locali dell’ex Centro di accoglienza della Croce Rossa.

L’operazione, che ha visto impegnati 50 agenti della Polizia Capitolina coordinati dal Comandante Antonio Di Maggio, ha portato al fermo di una trentina di donne e uomini di nazionalità africana, molti dei quali provenienti dall’area della Stazione Tiburtina.

A seguito degli interventi eseguiti in precedenza nell’area della Stazione, è stata avviata dalla Polizia Locale una costante opera di vigilanza nei confronti di coloro che durante i controlli erano stati identificati ed allontanati, arrivando ad individuare i locali di via del Frantoio come nuovo sito di occupazione.

Nel corso dell’operazione, scattata questa mattina all’alba, sono state rinvenute e sequestrate sostanze stupefacenti, in alcuni casi già suddivise in singole dosi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Tutti gli occupanti sono stati accompagnati presso gli uffici di foto-segnalamento della Questura di Roma e del Comando Generale di via della Consolazione, dove sono tuttora in corso ulteriori accertamenti.

