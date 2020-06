Aquino e Pontecorvo (FR) – Maltrattamento di animali e guida in stato di ebbrezza. I reati riscontrati dai Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.

Cronache da Aquino e Pontecorvo

Ieri in Aquino i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 57enne del luogo, per il reato di “maltrattamento di animali”. I militari operanti intervenivano in una strada del centro ove era stato segnalato un cucciolo di cane agonizzante, dopo aver attivato il servizio veterinario dell’A.S.L. di Frosinone che procedeva alle cure dell’animale, avviavano una immediata attività di indagine. I militari accertavano che il 57enne, già censito per reati contro il patrimonio, la persona e la moralità pubblica, poco prima aveva scaraventato a terra il cucciolo, allontanandosi rapidamente dal luogo. L’animale veniva condotto presso un canile di Giuliano di Roma.

Ieri i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo hanno denunciato un 33enne di Pignataro Interamna per “guida in stato di ebbrezza“. L’uomo, controllato alla guida della propria autovettura, risultava positivo al test dell’etilometro, con un tasso alcolemico pari a g/l 1,78. I Carabinieri procedevano pertanto al ritiro del documento di guida e al sequestro amministrativo del veicolo.

