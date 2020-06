Appena uscito il bollettino sul coronavirus e i nuovi contagi da covid-19 nel Lazio. Scopriamo la situazione aggiornata a oggi, lunedì 1 giugno 2020 con i nuovi casi positivi e le novità dagli ospedali.

I dati nelle Asl

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 87 anni con precedenti patologia. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 1 nuovi casi positivi. 28 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi. 1 persona uscita dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. 65 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 51 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

La situazione negli ospedali

Azienda Ospedaliera – Universitaria Sant’Andrea – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;

Azienda ospedaliera San Camillo – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;

Policlinico Umberto I – 45 pazienti ricoverati di cui 3 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;

Policlinico Tor Vergata – 10 pazienti ricoverati. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli – 45 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;

Policlinico Campus Biomedico – 13 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 8 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – restano 3 bambini ricoverati al centro Covid di Palidoro. Si segnalano, nelle ultime 48-36 ore, 3 trapianti di fegato e 1 doppio trapianto di polmoni su bambini ricoverati al Gianicolo.

Oggi registriamo un dato di 10 casi positivi di cui 3 riferiti a recuperi di notifiche e continuano a crescere i guariti, che sono stati ben 95 nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 7, mentre il numero complessivo dei guariti è di 4.105. A Roma città si registrano solo cinque nuovi casi.

Non dobbiamo abbassare il livello di guardia in vista delle riaperture del 3 giugno”. Spiega l’assessore alla Sanità e all’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“E’ partito questa mattina il servizio di assistenza medica del Servizio sanitario regionale. Oltre al personale del Parco del Colosseo, sarà garantita l’assistenza anche del personale medico e infermieristico dalla Asl Roma 1 dotato di un camper mobile”, ha aggiunto l’assessore.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, “oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 52.600 mascherine chirurgiche, 30.000 maschere Ffp2, 1.200 maschere Ffp3, 10.000 camici impermeabili, 5.400 tute, 2.350 guanti”.

“Dal 3 giugno controllate speciali stazioni e aeroporti, potenziato il contact tracing, casi sospetti saranno indirizzati ai drive-in, ma è auspicabile il tracciamento a livello nazionale. L’obiettivo prioritario rimane quello di difendere Roma e il Lazio”.

“Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’ordine. Ad oggi sono stati eseguiti oltre 70 mila test con una circolazione pari al 2,6%”, conclude l’assessore.