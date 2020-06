Consigli utili prima di partire per la vacanza

Il tempo delle vacanze sta arrivando e gli automobilisti si metteranno in viaggio per raggiungere la meta desiderata. Prima di partire ci sentiamo di raccomandare di procedere con un controllo accurato della propria automobile e di tutte le componenti di essa. In primis, effettuare sempre il controllo degli pneumatici. Se usurati o danneggiati andranno sostituiti e grazie a negozi online come www.gommejohnpitstop.shop che propone un vasto catalogo di pneumatici (invernali, estivi, all season) l’automobilista potrà reperire con assoluta facilità lo pneumatico a lui più congeniale in rapporto alle proprie esigenze.

All’automobilista meno esperto consigliamo di rivolgersi ad un gommista od ad un’officina di fiducia che saranno in grado in tempi rapidi di effettuare i controlli necessari prima della partenza.

Ricapitolando le Cautele

Verifica del battistrada che non deve essere usurato

Verifica della pressione degli pneumatici per garantire una guida in totale sicurezza

Gli incidenti che si verificano per un mancato controllo dei due elementi sopra riportati è importante, sono infatti più del 10% degli incidenti sul totale. Tra l’altro oltre il 15% dei danni verificatisi durante la stagione invernale derivano proprio dalla cattiva manutenzione degli pneumatici estivi.

Manutenzione

Almeno una volta al mese e sicuramente prima di un viaggio essenziale la verifica della pressione degli pneumatici, il paramento è indicato normalmente sulla porta anteriore dell’automobile oppure sullo sportellino del serbatoio

In Inverno la pressione deve essere alla misura massima del consigliato, solo così gli pneumatici potranno essere davvero performanti su neve, ghiaccio e manto fangoso.

Con la verifica della pressione è necessario verificare anche la valvola di ogni pneumatico che deve essere in ottimo stato. Se malfunzionante provocherà perdita dell’aria contenuta nel copertone che potrà causare la rottura della carcassa dello pneumatico e quindi elevare il rischio di incidente stradale.

Da sottolineare anche che se la pressione è sbagliata lo pneumatico potrà non durare e condurre anche ad una usura importante, la guida non sarà sicura e l’automobile avrà un’andatura non regolare. Se la temperatura del fondo stradale risulta essere alquanto elevata la vettura vedrà anche aumentare i tempi di frenata.

Quello che possiamo anche sottolineare che gli pneumatici all season risultano essere quelli con minore necessità di manutenzione, dovuta prevalente alla particolare mescola di cui sono costituiti, quindi diciamo che uno pneumatico all season potrebbe essere la soluzione più adatta per molti automobilisti.