Le gomme all season: opzioni di scelta

Purtroppo troppi automobilisti ancora sottovalutano l’importanza che rivestono le gomme, sia che essi siano esperti o meno. Troppo sovente sono un oggetto sconosciuto e gli automobilisti si preoccupano della loro esistenza quando si presenta il problema di una gomma forata o troppo usurata.

Le gomme devono essere ritenute importanti così come altri componenti dall’automobile, l’airbag, l’impianto frenante e le luci per esempio.

Ecco perché la scelta e la manutenzione delle gomme deve essere di rilevante importanza per l’automobilista che è a conoscenza del fatto che le stesse gomme vanno smontate e rimontate ogni stagione a meno che non opti per la soluzione gomme all season.

La normativa vigente è chiara: le gomme invernali possono essere montate dal 15 novembre al 15 aprile, da tale termine l’automobilista avrà un periodo di tolleranza pari ad un mese per provvedere al montaggio delle gomme estive, che saranno obbligatorie dal 15 maggio al 15 novembre.

Eccezioni:

Montaggio delle gomme all season

Indicazione sul libretto di circolazione con autorizzazione a circolare se le gomme montate possiedono un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato nello stesso.

Adottare gomme all season

Opzioni scelta:

Marchio di qualità scelta preferibile per l’automobilista, esempio Michelin che potrà essere acquistato su gommemigliorprezzo.it ( sito online per la vendita delle gomme ) oltre al quale troveremo altre case produttrici leader del settore come Pirelli, Firestone, Goodyear e Bridgestone. Le gomme all season rappresentano davvero un’ottima scelta, si usano tutto l’anno e sono un prodotto diciamo a metà tra l’invernale e l’estivo. L’automobilista con il loro utilizzo eviterà di incappare in sanzioni pecuniarie.

Proprietà principali

La profondità del battistrada

La peculiarità del disegno

Utilizzo di una mescola specifica

Un’altra importante opzione di scelta delle gomme all season è il discorso legato all’ecologia, spesso prodotti come le gomme sono di difficile smaltimento, per questo scegliere le gomme all season è di aiuto anche alla salvaguardia dell’ambiente,un solo treno di gomme diventa sicuramente meno oneroso e riduce l’impatto ambientale.Si è persa l’abitudine di discariche a cielo aperto ricolme di pneumatici e di copertoni.

Grandi marche come Pirelli, Bridgestone e Michelin sono sempre più attenti alla tutela dell’ambiente approvando direttive anti- inquinamento di rilevante importanza.