Sostituzione degli pneumatici invernali: quando?

Il primo sole primaverile è arrivato a scaldare le nostre città, dopo un inverno passato tra piogge e cieli grigi ci è tornata la voglia di uscire, di passeggiare all’aria aperta, di raggiungere posti di vacanza dove rilassarci un po’ e stare in compagnia.

Questo momento dell’anno coincide anche con la sostituzione delle gomme della nostra auto, che come prevede la norma vigente, dal 15 novembre al 15 aprile ha montato gomme invernali.

Da ricordare che questo decreto si applica anche per le moto che devono altrettanto viaggiare con gomme adeguate.

Per tanti automobilisti il cambio gomme rappresenta una vera e propria seccatura e sono in molti quelli che, vivendo in aree geografiche che lo consentono, optano per le gomme 4 Stagioni anche se risultano essere un po’ più care.

A fronte di una maggiore spesa però potranno evitare l’operazione cambio, non dovranno preoccuparsi di ricordare date e scadenze, eviteranno sanzioni durante tutto l’ anno poiché sempre a norma.

Che si acquistino pneumatici invernali, 4 Stagioni o estivi come in questo periodo, è sempre consigliabile dare un’occhiata in internet.

L’ acquisto on-line è entrato con forza anche nel mondo dei pneumatici e sono sempre di più gli automobilisti che si rivolgono volentieri ai negozi virtuali e non più al negozio fisico.

La gamma di pneumatici tra marchi e modelli è ampissima, i prezzi sono spesso molto competitivi e, per esempio in negozi come www.gommejohnpitstop.shop non si rinuncerà neanche ad un’assistenza di qualità personalizzata che non ci farà rimpiangere il nostro gommista di fiducia.

Montare gli pneumatici da soli potrebbe, acquistando nel web, rappresentare un problema ma anche questo disagio è stato affrontato e risolto dai negozi on-line con la proposta di un elenco di officine convenzionate dove far consegnare direttamente gli pneumatici ed effettuare il montaggio.

Arriva l’estate, migliorano le condizioni meteo, la guida sarà più semplice senza le insidie dell’asfalto invernale ma una regola non ha scadenza ed è da applicare sempre, in ogni stagione: la prudenza.