Il GROS – Gruppo Romano Supermercati associato alla Federlazio, ha deciso di organizzare una donazione di circa 500.000 euro a favore del fondo attivato dal Dipartimento della Protezione Civile per le famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita nella lotta al Coronavirus.

La donazione di GROS Supermercati

Già nei mesi scorsi il Gros aveva deciso di impegnarsi con altre grandi opere di donazione, a dimostrazione della sensibilità e vicinanza del Gruppo nei confronti di chi lotta in prima linea la battaglia contro il Coronavirus e in generale dei più bisognosi. In particolare sono stati donati 200.000 euro all’Ospedale Spallanzani di Roma per dare maggiore forza al personale sanitario e ai ricercatori impegnati a sconfiggere il Covid-19, 50.000 euro in generi alimentari alla Caritas e 35.000 euro in generi alimentari alla Comunità di Sant’Egidio.

Ora, attraverso la donazione a favore della Protezione Civile, il Gruppo Gros intende dare un altro grande contributo. L’operazione messa in campo consiste nel donare 1 centesimo su ogni acquisto di prodotti “Consilia” effettuato presso i Supermercati Gros. In base agli attuali regimi di vendita, Gros ha calcolato che entro fine anno riuscirà a donare alla Protezione Civile una somma di almeno 500.000 mila euro.

Ovviamente la cifra crescerà con l’aumentare della vendita dei suddetti prodotti. A questo proposito Gros sensibilizzerà i propri clienti al fine di promuovere tale donazione. Inoltre, chiunque abbia la possibilità e desideri sostenere l’iniziativa, può farlo anche a livello personale attraverso una donazione intestata a:

Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. – Vittime Sa

IBAN: IT66J0306905020100000066432

CAUSALE: SEMPRE CON VOI – GROS

“Siamo orgogliosi di poter dare una mano alle famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita nella lotta al Coronavirus, grazie a questa donazione messa in campo nei confronti della Protezione Civile. In questo momento di grande difficoltà per tutti noi, il Gruppo Gros vuole continuare a supportare con i mezzi a propria disposizione tutti quegli eroi che ogni giorno combattono questa lotta durissima. A questo proposito desidero rivolgere un grande ringraziamento a tutti i dipendenti dei nostri Supermercati, che dall’inizio dell’emergenza hanno lavorato e continuano a farlo con grande senso di responsabilità e con enorme disponibilità. Anche loro sono dei veri e propri eroi di questa battaglia”. Questa la dichiarazione del Presidente del Gros, Giorgio Trombetta.

FOTO DI REPERTORIO