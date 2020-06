A12 Roma Civitavecchia – code per incidente.

La situazione sulla A12 Roma – Civitavecchia

Sulla A12 Roma-Civitavecchia code per incidente tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione Civitavecchia. Si transita su una sola corsia di marcia.

Lo comunica Astral Infomobilità sul suo profilo Twitter.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente, ma gli operatori del soccorso stradale sono già sul posto per mettere in sicurezza la viabilità stradale.

Si raccomanda di moderare la velocità e di guidare con prudenza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

FOTO DI REPERTORIO