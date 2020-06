Ciampino (RM) – Trovata un’auto del valore di 50.000 Euro rubata poco prima, seguendo la traccia del Lojack.

I fatti

Ripresa la consueta attività straordinaria del nostro Comando, nell’ambito del Progetto Sicurezza 2020, con controlli serali e notturni volti al contrasto dei fenomeni legati alla guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti, in stato d’ebrezza e all’eccesso di velocità. Con l’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, infatti, sono ripresi tutta una serie di comportanti particolarmente pericolosi per la sicurezza stradale. Del resto, negli scorsi mesi, il nostro Comando pur garantendo costantemente lo svolgimento dell’attività ordinaria, è stato particolarmente impegnato, così come ora, nelle attività di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 concentrando le operazioni straordinarie, a fianco delle forze di polizia nazionali, nei controlli riferiti agli spostamenti, agli assembramenti e al rispetto della normativa finalizzata a garantire la salute pubblica, con posti di controllo mirati che, in determinate giornate, hanno garantito fino a mille verifiche in un solo giorno. I poliziotti municipali del nostro Comando, inoltre, nell’ambito della stessa fase emergenziale, svolgono il determinante ruolo connesso al coordinamento del C.O.C., Centro Operativo Comunale, a fianco del Sindaco Daniela BALLICO ed in costante e diretto contatto con la A.S.L., il tutto con la collaborazione dei gruppi di Protezione Civile (Comunale “A. Aceti” e “Centro Operativo Alfredo Rampi Castelli Romani”) e con la Croce Rossa Italiana, Delegazione di Ciampino grazie alla quale, sono state effettuate, tra le altre, importanti attività di trasferimento di pazienti anche oltre i confini territoriali della nostra regione.

Le attività, svolte nel fine settimana appena trascorso, hanno portato ad importanti risultati tra i quali spicca il rinvenimento e la restituzione al legittimo proprietario di un’autovettura rubata nella zona Morena di Roma, del valore di oltre 50.000 Euro. Il veicolo, asportato da ignoti nella notte tra venerdì e sabato, ha attivato il particolare dispositivo di allarme che ha inviato costanti segnali intercettati dalla pattuglia di pronto intervento, costituita dagli Ispettori M.R. e D.B, che da subito si sono prodigati per rintracciare il veicolo. Il particolare dispositivo di allarme, infatti, non restituisce un punto su una mappa ma è in grado di trasmettere continui impulsi (un po’ come funziona il sistema aeronautico ADF) la cui lettura deve essere interpretata dagli agenti operanti. Il collegamento con la centrale operativa LoJack, che ha fornito le caratteristiche principali dell’autovettura, ed il costante collegamento con la Tenenza dei Carabinieri di Ciampino che ha fornito quanto disponibile nella banca dati interforze, ha consentito il ritrovamento del mezzo, “adeguatamente parcheggiato” per essere successivamente “trasferito” a nuova destinazione. Un’ora dopo il rinvenimento il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, incredulo di avere ritrovato il mezzo e per di più in così breve tempo.

Le ulteriori attività realizzate nel corso del fine settimana, hanno permesso di accertare il transito di 680 veicoli sprovvisti di assicurazione, 1.036 con la revisione non in regola e 156 veicoli sanzionati per violazione grave in materia di velocità.

Importante, come sempre, il determinante ausilio dell’unità cinofila che è di sicuro aiuto nel rinvenimento di sostanza stupefacente per lo più per uso personale, così come accaduto proprio nel corso degli ultimi servizi.

Una particolare nota di attenzione in merito a quanto svolto dall’unità operativa Polizia Amministrativa che si è dedicata alla verifica del rispetto della normativa emergenziale con particolare riguardo ai locali di intrattenimento. Anche in questo caso, purtroppo, a fronte dei molti controlli effettuati fino a tarda sera, sono state accertate due importanti violazioni. In un caso, all’interno e nell’area esterna di una birreria è stata accertata la presenza di un assembramento. Nell’altro caso è stata sanzionata una frutteria che non ha rispettato i termini previsti dall’Ordinanza Sindacale in materia di orario e violazioni in materia di raccolta differenziata.