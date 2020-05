Una morte che segna tutti. Un grande uomo, un guerriero e una persona che voleva giustizia, con sobrietà e senza mai eccedere. Questo, in sintesi, era Guglielmo Mollicone per chi lo ha conosciuto solo “mediaticamente”.

Se ne è andato oggi Guglielmo Mollicone

Si è spento oggi lasciando un vuoto in tutta la comunità di Arce e non solo. Il papà di Serena lottava da tempo contro una malattia e recentemente si erano anche vociferate notizie in merito il coronavirus, che lo avrebbe contagiato. Queste ultime sono state poi smentite. Da mesi ormai lottava contro un tremendo malore, che lo aveva colpito a dicembre. Si è spento a 72 anni, dopo che gli ultimi 19 li ha passati a lottare per far giustizia per la sua Serena. Che sia un caso voluto dal destino, proprio domani, 1 giugno 2020, sarebbe stato l’anniversario del tragico delitto di Arce.

Non solo la comunità del piccolo paese ciociaro lo saluta, ma anche l’Italia intera, che da sempre lo ha sostenuto nelle sue battaglie (per la figlia e personali, contro la malattia).