La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato a piede libero un 47enne romano, con precedenti, con l’accusa di lesioni personali.

L’uomo si trovava a casa della compagna, 31enne romana, quando, dopo l’invito a non bere alcolici, l’ha aggredita colpendola al volto con schiaffi e pugni.

Intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno prestato i primi soccorsi alla donna, poi portata da un’autombulanza all’ospedale “Santo Spirito” dove è stata medicata per un trauma cranico-facciale e giudicata guaribile in 8 giorni. Acquisita la denuncia della vittima, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo in strada, poco distante dall’abitazione della compagna, e lo hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.