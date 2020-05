Ad Albano Laziale, località Cecchina, in via Nettunense, gli agenti del locale commissariato, diretto da Antonio Masala, hanno denunciato un veliterno di 37 anni residente ad Aprilia, perché a bordo della sua autovettura effettuava le “consegne”.

Fermato e sin da subito nervoso al controllo, gli agenti hanno deciso di perquisire l’autovettura, dove hanno rinvenuto denaro contante, mentre presso l’abitazione ad Aprilia, hanno sequestrato 6 involucri contenenti cocaina e materiale per il confezionamento.

Ad Ardea, grazie ad un mirato servizio d’osservazione operato da parte degli agenti del commissariato di Anzio Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, si è risaliti a G.C. italiano di 22 anni. Il ragazzo è stato trovato con indosso, celato all’interno degli slip, 11 involucri di cocaina ed una somma di 250 euro nel portafoglio. Mentre, la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire del materiale per il confezionamento dello stupefacente quale un bilancino di precisione e bustine in cellophane. Ultimati gli atti, G.C., è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

(IMMAGINE DI REPERTORIO)