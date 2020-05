“Anche oggi la Asl Rm3 mi ha fornito i dati sui contagi da coronavirus nel nostro territorio. AL momento restano 9 le persone positive, ma scendono da 21 a 13 quelle in sorveglianza attiva”.

“Anche se la situazione migliora costantemente, è proprio adesso il momento in cui prestare maggiore attenzione. Soprattutto considerato che è iniziata la stagione balneare. Pertanto invito tutti ancora una volta a rispettare le misure di distanziamento ed evitare assembramenti per le strade, sulle spiagge o nei parchi”.

Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, che dopo aver riportato gli aggiornamenti sui contagiati del territorio comunale continua ad invitare la cittadinanza alla massima prudenza. Nonostante i numeri complessivi sui contagi siano in calo in tutta Italia – e principalmente nel Lazio, dove i dati continuano ad avvicinarsi in maniera sensibile allo 0 – l’allerta continua ad essere alta, al fine di poter tornare al più presto ad una situazione di normalità.