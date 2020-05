Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera 30 maggio 2020. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, sabato 30 maggio 2020: programmi in TV in onda stasera

RAI 1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Gigi, questo sono io

23:34 – Gigi, questo sono io

00:15 – Techetechetè – Dolcissime le mie malinconie

01:05 – RaiNews24

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Petrolio Antivirus

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

RAI 3

20:30 – Aspettando le parole

22:00 – Liberi tutti

23:35 – TG Regione

RAI 4

21:21 – Reprisal

23:03 – Le paludi della morte – Texas Killing Field

00:51 – Lionheart – Scommessa vincente

CANALE 5

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – CIAO DARWIN 7 – LA RESURREZIONE

00:30 – TG5 – NOTTE

ITALIA 1

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – L’INSOLITO SOSPETTO

21:30 – GARFIELD 2 – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

22:16 – GARFIELD 2 – 2 PARTE

23:16 – LUPIN III E L’ELUSIVITA’ DELLA NEBBIA – 1 PARTE

00:06 – TGCOM

00:09 – METEO.IT

00:12 – LUPIN III E L’ELUSIVITA’ DELLA NEBBIA – 2 PARTE

CANALE 20

20:42 – THE BIG BANG THEORY VII – LA TRASMUTAZIONE DI PROTON

21:05 – CODICE: SWORDFISH – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – CODICE: SWORDFISH – 2 PARTE

23:12 – LAST VEGAS – 1 PARTE

00:03 – TG COM

00:09 – METEO

00:11 – LAST VEGAS – 2 PARTE

RETE 4

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – STASERA ITALIA WEEKEND SPECIALE

23:34 – LA NOTTE BRAVA DEL SOLDATO JONATHAN – 1 PARTE

00:32 – TGCOM

00:34 – METEO.IT

00:38 – LA NOTTE BRAVA DEL SOLDATO JONATHAN – 2 PARTE

RAI MOVIE

21:10 – Remember

22:40 – Regali da uno sconosciuto – The Gift

00:30 – I segreti di Brokeback Mountain

PARAMOUNT CHANNEL

21:10 – Grease

23:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:10 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

IRIS

21:00 – RANSOM – IL RISCATTO

23:21 – LA GIUSTA CAUSA

01:20 – SEDOTTA DA UNO SCONOSCIUTO

TV8

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera dei Fiori

21:30 – 007 – Zona pericolo

23:45 – Taxxi

TV9

20:00 – Fratelli di Crozza

21:30 – L’amore bugiardo – Gone Girl

00:20 – Broken City

CIELO

20:45 – Affari di famiglia Caccia al colpevole

21:15 – L’educazione sentimentale di Eugenie

23:15 – A letto con Daisy

00:15 – Porn Inc.

LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Un colpo perfetto

23:15 – Misterioso omicidio a Manhattan

01:15 – TG LA7

01:25 – Otto e Mezzo Sabato (r)

LA7 D

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Little Murders – Hanno ucciso Babbo Natale

23:20 – Little Murders – Dramma in tre atti

01:10 – Il cigno

SPIKE

20:45 – Merlin Aithusa

21:30 – Le Iene

23:25 – Star Trek Beyond

01:40 – The Art of the Steal – L’arte del furto

TOP CRIME

21:10 – IL RITORNO DI COLOMBO II – DENTE PER DENTE

23:00 – THE MENTALIST I – ROSSA DI FEBBRE

23:50 – THE MENTALIST I – ROSSO COME LA VENDETTA

00:40 – CRIMINAL INTENT X – IL VINO DI GEORGE WASHINGTON

GIALLO TV

21:10 – Cherif – L’incontro tra Cherif e Huggy

22:10 – Cherif – Al centro del crimine

23:10 – Cherif – Sul filo del rasoio. 1a parte

00:10 – Cherif – Sul filo del rasoio. 2a parte

01:15 – The Murder Shift – Armato e pericoloso