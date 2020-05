Anagni, abbonamento parcheggi fascia blu: cosa cambia

Nei giorni 3 e 4 giugno al piano terra del Comando di Polizia Locale sito in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 1 sarà possibile effettuare l’abbonamento per i parcheggi di fascia blu validi per il mese di giugno 2020.

Abbonamenti parcheggi ad Anagni

Poiché per la giornata di lunedì 1 giugno, a causa di un problema indipendente dalla volontà del Comune di Anagni, si resterebbe “scoperti” di abbonamento, occorrerà adottare le seguenti soluzioni:

• Per gli utenti con l’intenzione di effettuare l’abbonamento per giugno, occorrerà esporre sul parabrezza della propria automobile una autocertificazione con la quale si esplica la volontà di abbonarsi ed evitare così l’emissione di una sanzione da parte degli ausiliari del traffico per la mancata esposizione del tagliando orario e/o abbonamento.

• Per i titolari di un abbonamento in corso di validità del mese di Aprile 2020 (non utilizzato a causa della sospensione della fascia blu per l’emergenza coronavirus) occorrerà esporlo sul parabrezza per evitare così l’emissione di una sanzione da parte degli ausiliari del traffico per la mancata esposizione del tagliando orario e/o abbonamento.

Si specifica che la Polizia Locale effettuerà le opportune verifiche per accertare successivamente se l’autocertificazione esposta sia stata espressione della reale volontà di effettuare l’abbonamento per il mese di giugno 2020.

Qualora fossero riscontrate irregolarità verrà comminata la dovuta sanzione.