Le auto Škoda sono prodotte dall’omonima azienda Škoda Auto, che ha sede in Repubblica Ceca, precisamente nella città di Mladá Boleslav. L’azienda nasce con il nome di Laurin & Clement nel 1859, produceva inizialmente solo biciclette, ma poi ha cominciato a produrre anche motocicli. I diritti del marchio sono stati acquistati nel 2000 dal gruppo VolksWagen. Oggi l’azienda produce veicoli di vario tipo, dalla berlina al crossover, dall’auto familiare al modello hatchback. Le automobili prodotte sono sicure, comode e affidabili, per questo sono diventate popolare in tutto il mondo. Infatti, solo nel 2018, le automobili Škoda venivano vendute in 100 paesi diversi.

Alcune delle caratteristiche in comune dei veicoli Škoda sono l’attenzione all’ecologia, l’economia del carburante, con motori che consumano poco. Un esempio di queste caratteristiche è la terza generazione del modello Fabia hatchback: il motore 1.2 TSI in dotazione è dotato di turbo compressione e iniezione diretta, con un cambio manuale a 5 marce; il consumo di carburante è moderato e le prestazioni sono ottime. Infatti, nel ciclo combinato, consuma solamente 4,7 litri di carburante ogni 100 km. Il veicolo può raggiungere da fermo la velocità di 100 km/h in 10,9 secondi. Nel 2019 è stato proposto un nuovo modello, Citigo-e IV, un hatchback a 5 porte completamente elettrico con un’autonomia impressionante: oltre 400 km. Il motore elettrico da 80 cv consente a questo veicolo di raggiungere in 12,3 secondi la velocità di 100 km/h da fermo.

L’azienda ha partecipato varie volte a molte competizioni motoristiche, tra cui i campionati mondiali di rally WRC e FIA. Le auto da corsa vengono progettate e prodotte da un dipartimento di Škoda Auto. Dalla terza generazione del modello Škoda Fabia è nato il modello moderno 4×4 Fabia R5 evo: si tratta di un veicolo con motore a 16 valvole con turbocompressore, dalla cilindrata di 1600 cc, che sviluppa una potenza di 279 cv e una coppia di 420 Nm. Questa supermini è dotata di cambio manuale a 5 marce e vanta un’accelerazione eccezionale, da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. La velocità di punta di questo modello è di 200 km/h.

