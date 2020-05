Veroli (FR) – Controllo del territorio del 26 maggio 2020.

I fatti

Nella serata di ieri a Veroli, i militari della locale Stazione, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale”, un 21enne incensurato di Monte San Giovanni Campano.

Il predetto, controllato a bordo di un’autovettura in qualità di passeggero, alla vista dei militari cercava di occultare un involucro sotto al sedile, che una volta recuperato è risultato essere una bustina di cellophane contenente marijuana e avente un peso di 5,3 grammi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

FOTO DI REPERTORIO