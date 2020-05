Roma, Ostiense – Servizi straordinari di controllo del territorio. Denunciato un senegalese per possesso di materiale con marchio contraffatto.

I fatti

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli in collaborazione con unità cinofile della Questura e Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato attività di controllo del territorio anche a tutela della sicurezza del trasporto urbano. In particolare, interessate alle verifiche le fermate metro preso la “Basilica San Paolo” e “Roma Lido” con controlli anche a bordo treno.

Al termine del servizio sono state 75 le persone identificate di cui 30 straniere e 15 con precedenti di polizia. Uno di questi, senegalese, è stato denunciato per possesso di marchi contraffatti in quanto deteneva scarpe da tennis, pantaloni e t-shirt di note marche d’abbigliamento nonché 3 orologi Rolex, tutti non originali.

2 persone straniere, una ghanese e una nigeriana, senza permesso di soggiorno, sono state accompagnate presso gli uffici competenti per il foto segnalamento al fine di verificare la regolarità della loro posizione in Italia.

Nel corso del servizio è stato effettuato un controllo anche in via dei Conciatori angolo Via Ostiense, luogo di assembramenti degenerati più volte in fenomeni contrari all’ordine ed alla sicurezza pubblica.