Sono disponibili nella sezione modulistica del sito istituzionale del Comune di Nettuno e presso l’Ufficio Urp di viale Matteotti, i documenti per richiedere il rilascio del contrassegno per l’utilizzo dei parcheggi rosa riservati alle donne in gravidanza e per e neo mamme con bambini di età fino al 12° mese.

La procedura per ottenere il contrassegno

Il progetto di mobilità solidale promosso dal Comune di Nettuno “Parcheggi Rosa”, promosso dall’Assessore al Bilancio Ilaria Coppola, prevede degli stalli di sosta nelle aree a pagamento presso strutture ambulatoriali, istituzionali e di fornitura di servizi poste nel centro del Comune di Nettuno riservate a donne in stato interessante e a neo mamme.

Per il rilascio del contrassegno previsto nella delibera di G.C. n° 3 del 23/01/2020 “Individuazione aree adibite a parcheggi rosa”, le interessate dovranno presentare l’apposita domanda corredata di:

certificazione medica attestante lo stato di gravidanza;

autocertificazione attestante la data di nascita del figlio (o presunta dato parto in caso di donne in gravidanza) che verrà riscontrata da parte dell’Ufficio.

Il contrassegno dovrà essere applicato sul cruscotto interno della propria autovettura.